Schrijver Herman Brusselmans (65) deelt eerste foto van zoontje Roman

Roman kwam woensdag ter wereld, dat Brusselmans tegenover de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. „Om 20 over 2”, aldus de schrijver. „Het is een gezonde baby. Zowel zoon, moeder als vader zijn in grootse vorm. En zeer, zeer gelukkig. Ik vind het gewoon fantastisch.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Brusselmans was in het verleden al twee keer getrouwd, maar beide huwelijken bleven kinderloos. In oktober verklapte de schrijver een jongetje te verwachten en dat zijn naam Roman zou worden. „Want ik snap niet waarom iedereen dat altijd wil verzwijgen tot na de geboorte”, zei hij. „Zodra we wisten dat het een zoontje was, hebben we nagedacht over namen. Het is Roman geworden. Voilà.”

Leeftijd

Het feit dat Brusselmans al een leeftijd van 65 heeft nu hij voor het eerst vader is, noemde hij eerder al „een beetje confronterend”, maar zag het niet per se negatief. „Lena en ik zijn nu vooral erg gelukkig. We waren niet ’aan het proberen’, zoals men dat dan zegt. Het was niet voorzien, niet gepland. Het is gewoon gebeurd”, luidde het.