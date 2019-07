Noorse koning komt ook zeilen om Koningscup

Bij de Koninklijke Zeilclub van Palma verheugen ze zich al dagenlang op de nieuwe clash tussen de twee zeilgekke monarchen. Die borduren voort op een al veel eerder ingestelde traditie waarbij koning Harald het bij Mallorca opnam tegen Felipe’s vader koning Juan Carlos. „Het is een eer en een terugkeer naar de oude traditie”, aldus een woordvoerder van de Real Club Náutico de Palma.

Dat koning Harald binnenkort arriveert, is al te zien in de haven van Palma. Daar is namelijk al het Noorse koningsschip Norge aangemeerd, dat tijdens de zeilraces als basis zal dienen van de koning en zijn crew van de Fram XVIII. Harald is een zeer ervaren zeiler, met deelnames aan drie achtereenvolgende Olympische Spelen en talrijke Europese en wereldkampioenschappen.

Koning Felipe zal proberen aan zoveel mogelijk races om de Copa del Rey deel te nemen, maar hij moet ook oog houden op de moeilijk verlopende kabinetsformatie. Dinsdag is de eerste poging van demissionair premier Pedro Sánchez om steun te krijgen van het parlement al mislukt.