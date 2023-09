’Na serieuze problemen: Joe Jonas en Sophie Turner gaan scheiden’

Volgens ingewijden heeft de zanger al contact opgenomen met scheidingsadvocaten en staat hij op het punt de scheidingsdocumenten in te dienen. De bronnen van TMZ stellen dat het koppel al zeker een half jaar „serieuze problemen” heeft. De entertainmentwebsite wijst er verder op dat Jonas de afgelopen tijd geen trouwring droeg tijdens uitstapjes.

De 34-jarige zanger en 27-jarige actrice zijn sinds 2016 samen en trouwden in 2019 in Las Vegas. Hun eerste dochter werd in 2020 geboren en in 2022 kreeg het stel nog een dochter.