Joan Collins haalt uit naar collega’s om plastische chirurgie: ’Gewoon sneu’

„Wat moet je doen als iemand de Dynasty-filmset oploopt met pleisters rondom haar ooglid? Alle acteurs vroegen zich af wat Linda Evans nu weer had laten doen. Het was gewoon sneu”, aldus Collins, die zich eveneens afvraagt of er tegenwoordig sprake is van ’lippen obesitas’. „Het ziet er toch niet uit, die opgespoten lippen, vreselijk! Sorry, maar als iemand dit laat doen en er zo bij wil lopen, dan lach ik ze vierkant uit.”

Hoewel Collins goed bevriend is met Kris Jenner, vindt ze dat haar dochters ook teveel aan hun lijf hebben laten sleutelen. „Ik wil absoluut niet onbeschoft zijn over haar kinderen, maar daar is echt veel geopereerd. Die hele dunne tailles en opgespoten billen...het is gewoon niet natuurlijk.”

De Italiaanse actrice Sophia Loren kreeg ook nog een sneer van Collins over haar gebit. „Het lijkt wel of haar tanden uit ivoor zijn gesneden, zo wit zijn ze. Ze zal waarschijnlijk nooit meer tegen me praten, maar dat geeft niet want we zijn toch geen vriendinnen.”