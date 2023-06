Larf al 72 dagen in been Freek Vonk: meer pijn dan ooit tevoren

Volgens Vonk is dat een signaal dat ’het echt staat te gebeuren’. „Hij heeft er een behoorlijke krater van gemaakt in m’n been”, schrijft de bioloog. Op een video die hij eveneens deelt, is te zien dat de larf een gat in het been van Vonk heeft gemaakt. „Het doet meer pijn dan ooit tevoren, ik voel hem echt wiebelen en bewegen”, aldus Vonk. „Die stekels op zijn lijf schuren dan langs binnenkant van mijn been. Behoorlijk oncomfortabel!”

„Helaas”, zegt Vonk, kan het nog een week duren voordat de larf naar buiten komt. „Cameraman Lange Ivo staat paraat en komt meteen naar mij toe als de bevalling staat te beginnen, zodat we Kwak hopelijk in volle glorie aan jullie kunnen tonen!”

Twee larven overleden

Begin juni overleden twee van de drie larven, genaamd Kwik en Kwek, die in het been van Vonk zaten. De bioloog heeft de twee larven toen met zijn blote hand uit zijn been getrokken. Beelden daarvan deelde hij via social media.

De drie larven Kwik, Kwek en Kwak zijn afkomstig uit Costa Rica. Het is al de tweede keer dat zich larven in het lichaam van Vonk nestelden. In 2016 nam hij ze mee uit Belize. Die drie noemde hij Knabbel, Babbel en Schnabbel.

Begin juni verwijderde Freek Vonk de twee overleden larven.