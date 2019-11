CBS News ontslaat medewerker na lekken spraakmakende Epstein-video

De medewerker zou voorheen bij ABC gewerkt hebben en vermoedelijk toegang hebben gehad tot de video die maandag in Amerika op internet verscheen. In de video gaat ABC-host Amy Robach tekeer tegen de zender, omdat die drie jaar lang geweigerd zou hebben haar explosieve interview met vermeend Epstein-slachtoffer Virginia Guiffre Roberts uit te zenden, onder druk van het Britse koningshuis.

In de uitzending zouden niet alleen beschuldigingen tegen misbruikmiljardair Jeffrey Epstein, maar ook tegen Bill Clinton en prins Andrew geuit worden.

De medewerker zou woensdag ontslagen zijn, nadat ABC de hogere bazen bij CBS gewaarschuwd had. Het is niet bekend of de vrouw de tape zelf gelekt heeft, of dat ze het heeft laten zien aan anderen die het vervolgens naar buiten gebracht hebben.