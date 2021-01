Stuntman James Bond (90) overleden aan corona

Sinds januari lag Julienne op de intensive care in het Franse plaatsje Montargis. „Wat sowieso ging gebeuren, is nu gebeurd”, vertelt een familielid aan AFP. „Hij verliet ons vroeg in de avond. Het was voorspelbaar, hij lag aan de beademing.”

Het stuntwerk deed de Franse Julienne vooral met de auto. In totaal was de stuntman in zo’n 1400 films en reclames te zien, waaronder zes James Bond-films.