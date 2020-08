Suzan en Freek annuleren clubtour: anderhalve meter niet te handhaven

De tour stond gepland in september en oktober. „Omdat we niet weten wanneer we wél weer voor zulke grote hoeveelheden mensen mogen spelen en we jullie niet in onzekerheid willen laten zitten door de tour nog één of meerdere keren te moeten verzetten, hebben we besloten de tour te annuleren.” Het duo laat in reacties wel weten dat hun optredens in België in november vooralsnog blijven staan.

Suzan en Freek, die naast samen muziekmaken ook een relatie hebben, brachten recent hun nieuwe nummer De Overkant met Snelle uit. Ze kregen grote bekendheid met de nummers Blauwe dag en Als het avond is.