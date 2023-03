Zieke Johan Derksen mist uitzending Vandaag Inside

Genee noemde het direct ’een aparte uitzending’ omdat Derksen haast nooit een uitzending mist. „Het is heel gek om hem niet aan te kondigen. Hij moet wel echt doodziek zijn.”

Derksen miste alleen in 2019 een uitzending nadat hij van de trap was gevallen en een hersenschudding en gebroken arm had opgelopen. Een week later was hij echter alweer van de partij. Hij stelde destijds de aandacht voor zijn ongeluk „wat overdreven” te vinden. De andere gast aan tafel donderdag, naast Van der Gijp en Knoester, is advocaat Gerald Roethof die voor de tweede keer aanschuift.