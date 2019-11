Eurovisie Songfestival ’te gay’ voor Hongarije

Eerder dit jaar vertegenwoordigde Joci Pápai Hongarije tijdens het Eurovisie Songfestival. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hongarije ziet dit jaar af van deelname aan het Eurovisiesongfestival omdat het evenement ’te gay’ is voor de rechtse regering van premier Viktor Orbán. Dat meldt The Guardian op basis van Hongaarse bronnen. Het was al bekend dat Hongarije dit jaar niet zou verschijnen op het liedjesfestijn, maar een officiële reden is nooit gegeven.