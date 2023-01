Rod Stewart veegt in live tv-uitzending vloer aan met Britse regering

Vooral de problemen in de gezondheidszorg kwamen aan bod. Stewart, bekend van hits als Sailing, I Don’t Wanna Talk About It en Maggie May, belde naar de studio toen hij verhalen hoorde van mensen die geen scan konden krijgen, terwijl het vermoeden bestaat dat ze kanker hebben. „In al die jaren in dit land heb ik het nog nooit zo erg gezien”, zei hij boos over de situatie in de zorg. „Verander die verdomde regering.”

„Ik ben zelf lange tijd Tory geweest”, vertelde hij de kijkers over zijn politieke voorkeur voor de Conservatieven. „Maar ik vind dat deze regering nu moet aftreden en Labour moet laten regeren.”

Wachttijden

De 78-jarige zanger streed zelf de afgelopen jaren tegen kanker. Hij bood aan om tien tot twintig scans te betalen voor patiënten die mogelijk kanker hebben, maar die niet onderzocht kunnen worden. „Er gaan mensen dood omdat ze geen scan krijgen”, zei Stewart.

De wachttijden voor medische zorg zijn historisch hoog in Groot-Brittannië. Daar komt nog bij dat er veel sociale onvrede is en er in veel sectoren gestaakt wordt voor betere arbeidsvoorwaarden. Ook werknemers van de National Health Service (NHS) staken en een akkoord met de Britse regering lijkt verder weg dan ooit.