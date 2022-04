Premium Het beste van De Telegraaf

Britney Spears heeft regie weer in handen: hoe gaat het nu met haar?

Door Onze redactie

Lange tijd koesterde Britney Spears (40) al de wens om haar grote liefde een kind te schenken. Nu lijkt die wens dan eindelijk in vervulling te gaan, nadat zij en Sam Ashgari (28) op Instagram melden dat Britney in verwachting is. Tijdens het toezicht van haar vader Jamie leek dat onmogelijk, omdat hij haar zou gedwongen hebben tot anticonceptie. Nu dat toezicht voorbij is, lijkt Britney eindelijk weer de regie over haar eigen leven te hebben, maar hoe gaat het nu met de popster?