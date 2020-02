Deze Hollywood-acteurs werden pornoster

Acteur Dustin Diamond als Screech in de serie Saved By The Bell. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is geen geheim dat flink wat filmsterren hun carrière zijn begonnen als pornoacteur- of actrice. Maar er is ook een select groepje dat het tegenovergestelde pad bewandelt en, na van de roem in Hollywood te hebben geproefd, furore probeert te maken in de wereld van het schunnige, maar o zo veelbekeken filmgenre.