Charles vergist zich bij uitreiking lintje in soapserie

Het was voor het eerst sinds de coronapandemie dat de royals weer live koninklijke onderscheidingen uitdeelden. Walker kreeg zijn lintje niet alleen voor zijn acteerwerk, maar vooral voor zijn inzet voor goede doelen.

Op de vergissing van Charles na was de uitreiking een groot feest volgens Walker. Hij vertelde later aan Britse media dat de royal erg ontspannen was en zich meteen verontschuldigde voor zijn foutje. Walker, die in Eastenders een barkeeper speelt van de pub The Queen Vic, gebruikte het misverstand wel meteen om de prins uit te nodigen voor een bezoekje aan de set van zijn soap.

Overigens heeft prins Charles wel enige ervaring met soaps. Hij was aan het begin van de eeuw heel even te zien in Coronation Street vanwege de veertigste verjaardag van de serie.