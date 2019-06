Speciale jubileumtegel Pinkpop onthuld

Geheel in stijl van Pinkpop was het perron in een roze tapijt gehuld. De jubileumtegel kwam tevoorschijn toen Toen Smeets en Lenssen een een deel van het tapijt verwijderden. Op de tegel staat het logo van Pinkpop, met daarbij de tekst ’50 anniversary’ en ’2019 - 50e editie Pinkpop’.

Naast Smeets en Lenssen waren ook andere vertegenwoordigers van de NS, ProRail, Arriva en de gemeente Landgraaf aanwezig.

Bekijk ook: Pinkpopgangers wacht noodweer

De organisatie van Pinkpop heeft bezoekers vrijdag opgeroepen later te komen: er wordt slecht weer verwacht. De camping zou 18.00 uur opengaan, dat wordt nu 19.00 uur. „We vragen mensen om elders te gaan schuilen”, zegt Smeets. „We kunnen het binnenlaten van alle fans niet goed laten verlopen tijdens het verwachte noodweer.”