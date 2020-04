Prinses Anne haalt uit naar jongere royals

Prinses Anne had in 2019 meer dan vijfhonderd officiële verplichtingen in haar agenda staan. Maar ondanks het feit dat de enige dochter van koningin Elizabeth met haar bijna 70 de pensioengerechtigde leeftijd is gepasseerd, is ze niet van plan minder hooi op haar vork te nemen. „Ik denk niet dat met pensioen gaan hetzelfde is voor mij”, zegt Anne in een interview met Vanity Fair, doelend op haar rol als lid van het Britse koninklijk huis. „De meeste mensen zeggen dat we geluk hebben dat we niet in die situatie zitten, omdat je niet zomaar zou willen stoppen.”

Volgens de prinses ligt het ook aan de organisaties waar ze zich voor inzet en of zij haar nog steeds ’relevant’ vinden. Anne neemt een voorbeeld aan haar ouders. „Ik denk dat zowel mijn vader als mijn moeder de juiste beslissingen neemt als zij zeggen: ’ik heb niet genoeg tijd hiervoor en we moeten iemand anders vinden om dit te doen omdat dat logischer is’.”

Basis

Prinses Anne is het niet eens met hoe de jongere generatie, waaronder prins William en Catherine en prins Harry en Meghan, met hun verplichtingen omgaan. Haar tip is dan ook: ’Ga terug naar de basis’. „Ik denk niet dat deze jongere generatie begrijpt wat ik in het verleden deed”, vervolgt ze. „Ze kijken niet per se naar de vorige generatie en denken dan: ’oh, deed je dat zo’ of ’ben je daarheen geweest?’ Tegenwoordig wordt meer gedacht:’ oh, laten we het op een nieuwe manier doen.’ Ik denk alleen maar: ’vind dat wiel alsjeblieft niet opnieuw uit’. We hebben dat allemaal al gedaan. Sommige van deze dingen werken niet. Je moet terug naar de basis.”