Aanklagers R. Kelly voeren huwelijk Aaliyah op

Robert Kelly was 27 toen hij met Aaliyah trouwde. Op het bruidscertificaat vulde het stel in dat zij 18 was. Haar ouders waren daar niet van op de hoogte, en lieten het huwelijk daarna ongedaan maken.

In rechtbankdocumenten die de New York Post in handen heeft, voeren de aanklagers het huwelijk op als bewijs dat Kelly een verleden heeft met misbruik van minderjarige meisjes en daarom niet, zoals zijn advocaten hebben verzocht, op borgtocht vrijgelaten mag worden. "In ons onderzoek naar de verdachte heeft de overheid de officiële huwelijksaanvraag, het huwelijkscertificaat en de nietigverklaring van dit huwelijk vrijgegeven. Het gaat hier niet om een eenmalige fout, het seksueel misbruik van minderjarigen door de verdachte heeft met voorbedachte rade en veelvuldig plaatsgevonden", aldus de aanklagers.