Duitse choreograaf zegt sorry voor poepincident, maar vraagt ook om ’enig begrip’

Het Nederlands Dans Theater (NDT) in Den Haag, waar de 50-jarige Goecke de vaste choreograaf is, kwam dinsdagavond met een reactie van de choreograaf. „Ik ging veel te ver. Ik schrok van mijn eigen impulsieve gedrag. Daar verontschuldig ik me voor”, zei Goecke. Dat zegt hij ook in het bericht dat hij naar zijn (media)relaties heeft gestuurd. „Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan alle betrokkenen, in de eerste plaats aan mevrouw Hüster, voor mijn absoluut onaanvaardbare actie.”

De choreograaf, die stelt ook gespannen te zijn geweest vanwege twee premières kort achter elkaar, vervolgt met de vraag waar de grens ligt en wanneer kritiek denigrerend werkt, beledigt of mensen schaadt. „Dit is wat mevrouw Hüster, althans tegenover mij (en sommige, maar niet alle collega’s, zullen dit kunnen bevestigen), jarenlang steeds weer op min of meer subtiele wijze heeft gedaan met haar vaak hatelijke kritiek.”

’Enig begrip’

Hoewel hij zijn excuses maakt voor zijn actie, vraagt hij daarom „op zijn minst enig begrip voor de redenen waarom dit is gebeurd”.

De choreograaf zou een drol van zijn teckel hebben gebruikt na kritiek op een stuk over zijn productie In the Dutch Mountains, dat recent in Den Haag in première ging. Goecke had in het verleden al geklaagd dat Hüster altijd nare en persoonlijke kritieken over hem schreef.