Is dit het ware gezicht van pitbull-advocaat die op prins Andrew jaagt?

Buitenland

Desi Bouterse in beroep tegen vonnis Decembermoorden

De Surinaamse oud-president Desi Bouterse is zoals aangekondigd in beroep gegaan tegen zijn veroordeling tot twintig jaar celstraf in het zogenoemde 8-decemberproces. Zijn advocaat Irwin Kanhai heeft op 3 september beroep aangetekend, bevestigde hij vrijdag tegenover het ANP.