Tim Hofman neemt machthebbers onder de loep

In de zes afleveringen kijkt de 32-jarige presentator naar machtssystemen en gaat hij op zoek naar mensen met macht. Deze onzichtbare gezaghebbers worden voor de kijkers in de schijnwerpers gezet.

De serie is vergelijkbaar met de stijl van zijn onlineserie #BOOS, waarin hij voornamelijk jongeren helpt bij het oplossen van hun problemen. „Na bijna vijf jaar #BOOS maken, stuiten we naast de particuliere problemen ook steeds vaker op de grote onderliggende problemen. Die hebben vaak te maken met macht en machtsstructuren. Wil je die grotere problemen aanpakken, dan moet je de juiste mensen ter verantwoording roepen en ze uit de luwte halen. In Pak De Macht gaan we een poging doen”, aldus de presentator.