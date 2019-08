Queer Eye-ster Antoni Porowski is weer vrijgezel

Antoni zou geen haast hebben om zich weer op de datingmarkt te gaan begeven. „De relatie is gewoon bekoeld. Dingen werkten niet meer en Antoni focust zich nu vooral op zijn werk.”

De kok werd vorig jaar bekend door Queer Eye, een remake van de serie Queer Eye for the Straight Guy die tot 2007 in de Verenigde Staten te zien was. Ook in de Netflix-versie helpen vijf homoseksuele mannen, de Fab Five, mensen beter voor zichzelf te zorgen, zich beter te kleden, meer zelfvertrouwen te krijgen en wordt hun woning onder handen genomen.

De serie was al gelijk een groot succes op de streamingdienst. Sinds vorige maand staat het vierde seizoen online en een vijfde voor volgend jaar is al aangekondigd.