Gordon als ambassadeur in de bres voor eenzame ouderen

Gordon gaat zich inzetten om de problematiek rond eenzame ouderen op de kaart te zetten „Ik vind het heel belangrijk dat er sowieso meer aandacht komt voor ouderen in Nederland”, laat Gordon weten aan Shownieuws. „Want het is toch altijd wel een ondergeschoven kindje in Nederland. Ik ben heel erg vereerd dat ik hiervoor gevraagd ben.” Als ambassadeur is hij van plan „de problematiek van het oud worden een beetje een gezicht te geven.”

Samen met Gerard Joling was Gordon jarenlang te zien in het programma Geer en Goor, dat ze maakten voor het Ouderenfonds. Met de programma’s probeerden de twee eenzame ouderen uit hun isolement te halen. Zo gingen ze in 2016 in Geer en Goor met ouderen op zoek naar geschikte hobby’s. In zijn nieuwste SBS6-programma 100 Jaar Jong volgt Gordon een aantal uitgesproken honderdjarigen. Ze geven onder meer een kijkje in hun leven en delen hun levensverhalen.