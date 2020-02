De 5 kortste Hollywood-huwelijken ooit!

Nog geen twaalf dagen nadat Pamela Anderson (52) in het geniep haar jawoord gaf aan de 74-jarige filmproducent Jon Peters, laat ze in een verklaring weten het rustiger aan te gaan doen. „Het leven is een reis en liefde een proces. Met die universele waarheid in gedachten hebben we besloten om het verkrijgen van een huwelijkscertificaat niet langer door te zetten.”

Ⓒ ANP