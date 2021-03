Niemand kan zo fraai foeteren als Dimitri Verhulst

Er is geen auteur die zo fraai kan foeteren als Dimitri Verhulst. Met pen en papier bestrijdt hij eenzaamheid en angst. Via het geschreven woord uit hij zijn onvrede met de ambtenarij en beperkte geesten. In de novelle In weerwil van de woorden voert Verhulst opnieuw een morsige buitenstaander op die, opgesloten in zijn herinneringen, in glanzend taalgebruik een verleden tijd herbeleeft.