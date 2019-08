Vader Miley Cyrus hoopt op terugkeer Hannah Montana

Billy Ray, die momenteel een monsterhit scoort met Old Town Road, was in Hannah Montana te zien als de vader van Hannah Montana, het alterego van Miley Stewart (Miley Cyrus). „Ik het het gevoel dat het zou kunnen kunnen gebeuren”, vertelt hij aan ET Canada als hem gevraagd wordt naar een mogelijke comeback van de serie.

„Alles is mogelijk. Het is het zeker waard om er over na de te denken. Het lijkt mij heel leuk”, gaat hij verder. „Ik heb altijd al een prequel gewild. Als je kijkt naar hoe ver Hannah Montana het als 12 of 13-jarig meisje al geschopt had. Er zit nog een heel leven voor dat moment”, verklaart hij.

Miley Cyrus en haar vader tijdens de première van Hannah Montana: The Movie in 2009 Ⓒ ANP

Hoewel Miley haar Disney-karakter inmiddels allang is ontgroeid, blijft Billy Ray haar als zijn kleine meisje zien. „Voor mij is ze nog steeds kleine Miley. Om nu te zien wat ze tegenwoordig doet: mensen entertainen, dat doet ze al haar hele leven.”

Zelf ziet Miley een terugkeer van de show niet zitten. „Ik wilde stoppen met Hannah Montana toen ik 18 was omdat het belachelijk voelde. Op het moment dat ik seks had, had ik zoiets van, ik kan die verdomde pruik niet meer op zetten. Het werd raar. Het voelde alsof ik volwassen geworden was”, vertelde ze eerder.

Ze vergelijkt haar gevoel met toen ze Peter Pan ooit in Disneyland zag roken. „Ik had zoiets van: ’Dat ben ik. Dat soort dromen verpletter ik’. (...) Maar ik ben geen Disney-mascotte, ik ben een persoon.”