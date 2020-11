Rupert Grint verbreekt Instagramrecord

Grint opende vorige week een account op Instagram en stelde in zijn eerste foto zijn kersverse dochter voor. Binnen vier uur en één minuut was de acteur een miljoen volgers rijker. Dat is volgens Guinness World Records 43 minuten sneller dan toen Attenborough in september zijn debuut maakte op het sociale medium. Inmiddels heeft de Harry Potter-acteur er 3,3 miljoen en de beroemde televisiebioloog er 6,2 miljoen.

Attenborough versloeg destijds Jennifer Aniston. De actrice opende vorig jaar een account en had binnen vijf uur en zestien minuten een miljoen volgers verzameld. Zij pakte de eer weer af van prins Harry en zijn vrouw Meghan die er in april vorig jaar net iets minder dan zes uur over deden.