Beelden: rapper Josylvio krijgt keiharde mep van agent bij arrestatie op Curaçao

Op de beelden is te zien hoe de rapper een klap van een politieagent krijgt, nadat hij verbaal van zich afbijt. Vervolgens wordt Josylvio naar de grond gewerkt en krijgt hij handboeien omgeslagen. Wat er zich precies heeft afgespeeld en wat aanleiding was voor de arrestatie is niet bekend.

Josylvio is de artiestennaam van Joost Dowib, een Nederlandse rapper met meerdere successen op zijn naam. Zo scoorde hij nummer 1-hits met Ride or Die, Catch Up en Hella Cash. Ook was hij de meest gestreamde artiest in 2018, de meest bekeken artiest op YouTube in 2018 en was Hella Cash het bestverkochte album in 2018. Hij deed in dat jaar ook mee aan Expeditie Robinson.