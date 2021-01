Meilandjes keren in voorjaar weer terug op de buis

Omdat Martien, Erica, Maxime en Claire allang het Franse chateau hebben verlaten, zal het er in het nieuwe en vijfde seizoen wel anders aan toe gaan. In de nieuwe reeks zijn de perikelen rond hun verhuizing van Frankrijk naar Hengelo te zien. De Meilandjes wonen er sinds de zomer, maar gaan daar alweer weg omdat de familie en de gemeente Bronckhorst met elkaar in de clinch liggen over het bestemmingsplan van hun pas gekochte erf.

Erica liet woensdag aan De Telegraaf weten dat zij en Martien ’op termijn’ het huis in Hengelo te zullen verlaten. Dit omdat er problemen waren ontstaan rondom het bestemmingsplan van het erf. Een dag daarvoor maakte ze bij RTL bekend dat Maxime gaat samenwonen met haar vriend Leroy.

Wanneer het nieuwe seizoen precies begint, is nog niet bekend. In december was de familie nog op tv te zien met een kerstspecial. In Kerst met de familie Meiland kon de kijker meegenieten van hun reis naar Lapland.