Maker horrorversie Winnie de Poeh krijgt doodsbedreigingen: ’Bizar’

In de film Winnie the Pooh: Blood and Honey zijn de bekende beer en zijn vriendje Teigetje volwassen geworden. Omdat hun vriend Christopher Robin ze alleen gelaten heeft toen hij ging studeren, zijn Poeh en Teigetje flink getraumatiseerd. Als zich een groep tieners aandient in het Honderd Bunderbos besluiten de twee dieren hun bloeddorstige frustraties op hen bot te vieren.

Tot begin 2022 moesten de erven van schrijver A.A. Milne toestemming geven voor een nieuwe verfilming van het beroemde boek. Maar inmiddels zijn de auteursrechten verlopen en kan iedereen zonder enige toestemming zijn of haar nieuwe versie van Poeh maken.

De horrorversie kostte nog geen 100.000 dollar en heeft inmiddels al meer dan het tienvoudige verdiend. Een tweede deel is in de maak.