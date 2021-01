Grey’s Anatomy-ster Katherine Heigl: ’Ik wilde liever doodgaan’

Tijdens de hitserie Grey’s Anatomy werd Heigl in de pers ’moeilijk en ondankbaar’ genoemd. „Ik heb misschien destijds dingen gezegd die men niet leuk vond, maar dat escaleerde direct naar ’ze is ondankbaar’ en ’ze is moeilijk’, vertelt de actrice in een interview met The Washington Post. „Wat is je definitie van moeilijk? In die tijd werd gezegd dat ik mijn mond moest houden. Nu ben ik 42 en kan ik me er echt boos over maken dat ik zo werd behandeld.”

Katherine vertelt dat het commentaar nog altijd een zere plek heeft achtergelaten en het een negatieve invloed heeft gehad op haar mentale gezondheid. „Ik vroeg mijn moeder en mijn man om hulp voor me te zoeken want ik wilde liever doodgaan”, aldus Heigl. „Hoe banger ik werd, hoe meer het voor iedereen leek alsof ik echt de persoon was die geschetst werd.”

Ondanks alles kijkt de actrice terug op een leerzame periode. Ze kan nu meer zichzelf zijn en haar mentale gezondheid is stabiel. „Het voelt nu alsof ik genoeg ervaring en wijsheid heb om mijn stem te laten horen.

Praten over zelfdoding kan op de site van 113 Zelfmoordpreventie of bel 0900-0113.