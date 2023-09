B&B vol liefde-ster Bram bevestigt prille relatie

In een video op zijn YouTube-kanaal blikken Bram (31) en zijn goede vriend Daniël terug op het liefdesavontuur dat RTL-kijkers wekenlang aan de buis gekluisterd hield. Bram leek even gelukkig met Carolien, maar eindigde het programma als vrijgezel.

Inmiddels is er alsnog een vrouw in zijn leven. De B&B-houder noemt de relatie ’pril, maar serieus’. Hij wil de identiteit van de gelukkige nog niet prijsgeven, maar bevestigt dat het in ieder geval niet gaat om Anna (foto) die ook meedeed aan het programma en uiteindelijk lijdzaam moest toezien hoe hij Carolien boven haar verkoos.

Anna en Daniël

Bram en Anna zijn inmiddels goede vrienden, maar van een relatie is geen sprake.„Ik vind Anna een fantastische vrouw, mooie vrouw, goed karakter, maar ik heb er niks mee.” Ook Daniël kan het goed vinden met Anna, maar ook tussen hen is geen vonkje overgesprongen.

Maar met wie is Bram dan precies happy op zijn primitieve B&B? Eerder gingen er online geruchten dat het ging om de 22-jarige Esra, die meedeed aan B&B vol liefde en tevergeefs probeerde het hart van Joy te veroveren. Bram laat de identiteit van de nieuwe vrouw in zijn leven voorlopig in het midden.

Hij wil de boel eerst laten bezinken.” Ook voor haar, want er komt heel veel op ons af. Ik ga er zeker meer over zeggen, maar ik wil nu alvast vrijgeven dat er zeker wat speelt in mijn liefdesleven. En wanneer voor haar en mij daar genoeg ruimte en tijd voor is, ga ik dat in de wereld brengen.”