Paris Hilton teleurgesteld dat ze niet eerder ten huwelijk is gevraagd

„Ja, stiekem hoopte ik dat hij me zou vragen tijdens ons eerste jubileum samen in december”, aldus Paris in haar podcast This Is Paris. „En toen dat niet gebeurde was ik wel een beetje teleurgesteld, maar dat liet ik niet aan hem merken. In februari stelde Carter me dan toch dé vraag en dat was zo’n geweldig moment.”

Ze vervolgt: „Ik begon te trillen en huilen tegelijk, omdat het zo’n mooi en bijzonder iets was. We waren echt helemaal samen in het moment, maar ook met onze families erbij. Het was zo lief dat Carter eraan gedacht had om hen hier deelgenoot van te maken.”

De socialite kan naar eigen zeggen niet wachten om een gezin te stichten met haar aanstaande echtgenoot. „We hebben het er al vaak over gehad, hoe we onze familie voor ons zien. Maar we gaan eerst trouwen en daarna komen de baby’s pas, als het ons gegund is.”