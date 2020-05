Charles roept Britten op om groenten en fruit te plukken

„Voedsel komt niet magisch tot stand, het begint allemaal met onze geweldige boeren en telers. Als de laatste paar weken iets hebben aangetoond, is het wel dat voedsel waardevol en gewaardeerd is en dat het niet voor lief moet worden genomen”, begint Charles zijn videoboodschap.

„Als we dit jaar nog Britse groenten en fruit willen oogsten, hebben we een leger van mensen nodig om te helpen.” Charles roept daarom het zogenaamde Land Army opnieuw in het leven. Land Army was een burgerorganisatie die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd opgezet zodat vrouwen in de landbouw konden werken. Dit keer moet het ’leger’ gebruikt worden om groenten en fruit te plukken.

„Het wordt hard werken, maar het is ontzettend belangrijk als we niet willen dat onze gewassen weggegooid worden. Het zal ongetwijfeld niet heel glamoureus werk zijn en het zal soms best uitdagend zijn, maar tijdens deze wereldwijde pandemie is het van het hoogste belang en levert u een cruciale bijdrage aan het land.”