Saar Koningsberger en Ellen Hoog gaan tienermoeders helpen

Het programma is vanaf 4 mei om 21.30 uur te zien op NPO 3. De bekende moeders helpen de meiden bij de bevalling, maar ook met de voorbereidingen daarop. Dat gaat van het leren weerstaan van sigaretten tot het loslaten van controle.

Brard en Kötter waren in eerdere seizoenen al eens te zien, Koningsberger en Hoog doen voor het eerst mee. „Het was voor mij de eerste keer dat ik mee mocht doen en ik kan niet anders zeggen dan dat ik het zo’n ongelooflijke mooie ervaring vond”, vertelt Koningsberger. „Je stapt niet alleen iemands wereld in, maar je krijgt ook echt de ruimte om hen te ondersteunen in de meest bijzondere periode die er in het leven is.”

In de eerste aflevering wordt de twintigjarige Mandy gevolgd. Ze is voor de tweede keer zwanger van haar vriend Donny. Tijdens haar eerste zwangerschap verloor ze haar kindje. Actrice Saar Koningsberger helpt het stel onder andere met stoppen met roken.