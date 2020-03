Opnames Zwaar verliefd 2 stilgelegd

Ook de opnames die volgende maand in Spanje zouden plaatsvinden, gaan niet door. Naar verwachting wordt de productie eind mei weer hervat. De geplande release van 2021 is vooralsnog niet in gevaar.

Het tweede deel, waarin Barbara Sloesen en Jim Bakkum wederom de hoofdrollen spelen, is gebaseerd op het succesvolle boek Zwaar verguld! van Chantal van Gastel. De verfilming van Zwaar verliefd! trok in 2018 maar liefst 240.000 bezoekers naar de bioscoop.