Kanye West klaagt winkelketen aan voor nep-Yeezy’s

De Foam Runner slides, zoals de slippers heten, kwamen vorig jaar op de markt voor 75 dollar per paar. Binnen korte tijd was het schoeisel uitverkocht, waardoor ze direct exclusiever werden. Maar Walmart verkoopt nu eenzelfde soort slipper voor zo’n 30 dollar, meldt The New York Post.

Kanye klaagt het bedrijf aan, nadat hij hen al gesommeerd had het schoeisel van hun website te halen. Tot dusver reageerde Walmart daar niet op en dus gaat West nu een stapje verder, zo blijkt uit een statement. „De imitatie-slipper van Walmart doet afbreuk aan het originele Yeezy design en is bovendien schadelijk voor de waarde van Kanyes bedrijf. Het is onmiskenbaar dat de nep Yeezy in alles lijkt op de echte Yeezy en dat mag gewoon niet. Omdat de nepperds snel slijten en niet dezelfde pasvorm hebben, lijkt het dan net alsof Yeezy een slecht product maakt, wat dus niet zo is.”

Sommige klanten van Walmart zijn juist enorm blij met de knock-off. „Mijn zoon wilde zo graag een paar Yeezy’s hebben, maar 75 dollar vind ik echt te duur voor een paar slippers. Die van Walmart lijken er sprekend op en zijn veel goedkoper. Hij blij, ik blij, dus een win-winsituatie”, aldus een moeder.