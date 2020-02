Jan Smit maakt op sportieve wijze zijn hoofd leeg

„Hoofd leegmaken met een potje padellen in de ochtend... Nipt verloren van Jaap en Robin!”, schrijft de zanger bij een foto van het viertal op sociale media.

Jan Smit heeft last gehad van een burn-out. Inmiddels is de zanger weer aan de beterende hand. Vorige maand was hij bij de overdrachtsceremonie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.