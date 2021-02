Grootste uitbreiding van bestaande streamingdienst tot nu toe

Met een kijkwijzerkwalificatie van 18+ was Deadpool oorspronkelijk niet geschikt voor Disney Plus. Ⓒ Disney

Voor het eerst sinds de lancering breidt streamingdienst Disney Plus fors uit. Het nieuwe label STAR is per direct de thuisbasis voor films en series die voor een wat ouder publiek zijn gemaakt. Onder de nieuwe titels bevinden zich klinkende namen als Moulin rouge en Prison break, en uiteraard zullen daar ook nieuwe ’originals’ aan worden toegevoegd.