Bassie op huwelijksdag ontslagen uit ziekenhuis

Het 84-jarige televisie-icoon ging woensdag onder het mes omdat hij al jaren last had van een niersteen. Van Toor moest vanwege de coronadrukte in de ziekenhuizen langer op de operatie wachten dan gepland.

„Thuiskomen uit het ziekenhuis op je trouwdag in het bijzijn van je vrouw en kinderen is in deze roerige tijd misschien wel het fijnste wat er is”, zo staat bij de een foto van Van Toor en zijn vrouw Coby op de Facebookpagina van Bassie & Adriaan. De twee zijn vrijdag precies 58 jaar getrouwd. „Enorm blij dat hij weer thuis is. Kan Bas kan nu eindelijk werken aan zijn verdere herstel.”

Bas laat weten: „Het was een zware operatie, maar een groot applaus aan mijn uroloog.”