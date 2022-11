Camilla geeft bloemen van staatsbanket aan ouderen

Camilla steunt al jarenlang de organisatie Floral Angels. De kleinschalige organisatie zet zich in voor het recyclen van bloemen van onder meer evenementen en bruiloften. De vrijwilligers schikken de boeketten en brengen deze naar mensen in Londen die het niet zo breed hebben. De bloemen van het staatsbanket gingen dus naar ouderen, aldus de Britse krant The Daily Mail.

„We zijn zo dankbaar dat hare majesteit ons blijft steunen”, zegt Floral Angels-oprichter Frances Hunter tegen de krant. „We weten dat haar leven enorm is veranderd, maar ze is een grote bron van hulp en aanmoediging gebleven voor ons.”

Eerder deze week werd bekend dat Camilla ook de Paddington-beertjes die koningshuisfans voor de overleden koningin Elizabeth hebben achtergelaten, naar een goed doel heeft gebracht.