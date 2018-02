’Waren Jennifer Aniston en Justin wel echt getrouwd?’

Iedereen ging ervan uit dat het acteurskoppel in 2015 hun huwelijksgeloften aflegden in hun Bel Air-mansion in 2015. Maar TMZ sloeg alle geregistreerde huwelijken erop na tot het jaar 2010 en vond geen enkel bewijs van het huwelijk van Jennifer Aniston met Justin Theroux. Er bestaat zoiets als vertrouwelijke huwelijkspapieren, maar bronnen vertelden de website dat de twee beroemdheden deze niet hebben gekregen in de gemeente van Los Angeles.

Blijft de mogelijkheid dat ze hun trouwpapieren in één van de andere delen van Californië hebben verkregen. Hoewel dat een optie kan zijn, sprak TMZ met enkele van Jennifers insiders die al jaren regelmatig contact met haar hebben. Zij zeggen dat het niet voor het eerst is dat de vraag rijst of de twee daadwerkelijk officieel getrouwd zijn. Daar zou al lange tijd over gesproken worden. Om nog maar wat zekerder te zijn van hun zaak, checkte TMZ ook een aantal bekende scheidingsadvocaten. Maar nee, niemand van hen is benaderd door Jennifer of Justin.

Stiekem getrouwd

In augustus 2015 kwamen de berichten naar buiten dat het acteurskoppel in het diepste geheim getrouwd zou zijn, tijdens het vieren van de 44e verjaardag van Justin. De genodigden waren er immers al, het feest was er al, evenals een enorme taart; restte alleen nog elkaar de huwelijksgeloften af te leggen in de aanwezigheid van een pastoor - die met een bijbel onder zijn arm bij het huis gesignaleerd werd - en elkaar de ringen om te schuiven.

Achteraf is het dus heel goed mogelijk, aldus TMZ dat - ondanks beweringen over keiharde huwelijkse voorwaarden die Jennifer opgesteld zou hebben om haar enorme vermogen veilig te stellen - de twee het destijds bij dat feestje hebben gelaten en nooit voor de wet in het huwelijk zijn getreden.