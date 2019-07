Julia Louis-Dreyfus kan Emmy-record breken

Julia won de belangrijkste Amerikaanse televisieprijs niet alleen zes keer eerder voor haar rol als Selina Meyer in Veep. Ze sleepte de award voor beste comedy-actrice ook een keer binnen voor haar werk in Seinfeld en voor haar rol in The New Adventures Of Old Christine. Ze deelt daardoor op het moment het record voor meeste Emmy’s voor acteerwerk in een comedy met Cloris Leachman, die er ook acht op de mantel heeft staan.

In 2017 schreef Julia al eens geschiedenis door de meeste Emmy’s voor beste actrice in een comedy achter elkaar te scoren, met zes overwinningen op een rij. Vorig jaar was Veep echter uit de running voor de prijzen; de show moest een pauze inlassen nadat bij de 58-jarige actrice borstkanker was geconstateerd. Na haar behandeling ging Julia in de zomer van 2018 weer aan de slag voor het zevende en laatste seizoen van Veep.

De politieke satire werd dit jaar voor negen Emmy’s genomineerd. De serie maakt onder meer kans op de award voor beste comedy serie en Anna Chlumsky en Tony Hale zijn in de race voor de Emmy’s voor beste bijrollen.