Koning Charles bedroefd om overlijden paus Benedictus XVI

„Ik herinner me met genegenheid mijn ontmoeting met Zijne Heiligheid tijdens mijn bezoek aan het Vaticaan in 2009”, schrijft Charles. Het was de eerste keer dat hij samen met zijn nieuwe vrouw Camilla op audiëntie was sinds zijn scheiding met prinses Diana.

Charles denkt ook terug aan Benedictus’ bezoek aan het Verenigd Koninkrijk in 2010. „Dat was belangrijk voor het versterken van de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Verenigd Koninkrijk. Ik herinner me ook zijn voortdurende inspanningen om de vrede te bevorderen, en om de relatie tussen de wereldwijde Anglicaanse gemeenschap en de rooms-katholieke kerk te versterken.”

(Tekst gaat verder onder bericht.)

Andere koningshuizen

Koning Felipe van Spanje heeft eveneens een condoleance naar het Vaticaan gestuurd. Hij ontmoette Benedictus verschillende keren toen hij nog kroonprins was. De paus emeritus „leidde de katholieke kerk met een buitengewone roeping van dienstbaarheid, nederigheid, toewijding en liefde”, zegt Felipe. „We herinneren met warme gevoelens de genegenheid waarmee hij Spanje altijd onderscheidde met zijn bezoeken aan Valencia, Santiago de Compostela, Barcelona en Madrid.”

Groothertog Henri van Luxemburg zegt dat hij en zijn vrouw Maria Teresa „zeer bedroefd” zijn. „Intelligentie en zachtaardigheid zijn de twee woorden die spontaan in me opkomen”, stelt hij.

Ook het Belgische koningshuis heeft zaterdag gereageerd op het overlijden van de paus. De koninklijke familie laat op Twitter weten „diepbedroefd” te zijn door zijn dood. „Onze gedachten zijn bij zijn naasten en bij alle katholieken die vandaag in rouw zijn.”