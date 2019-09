Ranking the Stars (met Martien!) opent sterk

In Ranking the Stars, dat wordt gepresenteerd door Paul de Leeuw, beantwoorden loslippige BN’ers onalledaagse vragen en nemen ze elkaar de maat. De eerste aflevering van de vorige reeks, die door BNNVARA werd uitgezonden op NPO 3, trok 375.000 kijkers. Toen werd het programma overigens wel in de zomer uitgezonden en niet in september. Dit seizoen doen onder anderen Martien Meiland, Viktor Verhulst en Patricia Paay mee.

Bekijk ook: Martien Meiland steelt de show in Ranking The Stars

Na het Journaal, dat traditiegetrouw het best bekeken programma van de avond was (2 miljoen kijkers), staat DWDD op de tweede plek met 1,3 miljoen kijkers. Caroline Tensen was woensdagavond voor het eerst in twintig jaar weer met het programma Het spijt me te zien, waarin gewone Nederlanders sorry zeggen. De show staat met 636.000 kijkers nog net in de top 15.

Lingo (682.000) en Man bijt hond (481.000) blijven stabiel op SBS. Talkshow Beau met Beau van Erven Dorens trok woensdagavond 483.000 kijkers. Dat zijn er zo’n 160.000 minder dan maandag, toen het praatprogramma voor de eerste maal te zien was.

Bekijk ook: Martien Meiland in Ranking The Stars