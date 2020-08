FBI vindt grote vuurwapens bij inval YouTuber Jake Paul

Paul, die meer dan 20 miljoen volgers heeft op het videoplatform, dook onlangs op in een video waarbij plunderingen in een winkelcentrum te zien waren in de staat Arizona. Hoewel de opnames dateren uit mei, toen er door de Verenigde Staten massale anti-rascisme demonstraties werden gehouden, wordt de YouTuber nu alsnog aangepakt.

Op beelden van de huiszoeking is te zien hoe grote vuurwapens uit het huis worden meegenomen. Het doorzoeken van Pauls huis zou een aantal uur in beslag hebben genomen, waarbij ook een arrestatieteam betrokken zou zijn geweest.

De YouTube-ster ontkent schuldig te zijn aan vergrijpen als illegale samenscholing en het illegaal betreden van geplunderde winkels. Pauls advocaat zegt dat zijn cliënt ’meewerkt aan elk mogelijk onderzoek’.

Paul, die ten tijde van de huiszoeking niet thuis was, werd bekend met video’s waarin hij acteert, rapt en bokst. De 23-jarige is omstreden vanwege de uitbundige huisfeestjes die hij regelmatig geeft in zijn villa in de Californische plaats Calabasas, waar ondermeer ook de Kardashians en Britney Spears wonen.