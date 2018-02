VRIJDAG: Gijs van Dam vs. Matthijs

Brandt Corstius onthulde dat ’ook hij’ was misbruikt, maar de naam van de dader op last van dienst advocaten niet mocht noemen. Enkele dagen later werd duidelijk dat een en ander zich in 2002 zou hebben voorgedaan, achter de schermen van talkshow Barend en Van Dorp. De man op wie hij doelde, was producer GIJS VAN DAM.

Die deed samen met zijn advocaat PETER PLASMAN zijn verhaal bij JEROEN PAUW, maar daarna bleef het stil, ondanks dat beide mannen ook over en weer aangifte tegen elkaar deden.

De volgende ronde in de strijd is een zitting die voor aanstaande vrijdagmiddag is aangekondigd bij de Raad voor de Journalistiek in Amsterdam. Deze buigt zich dan over de klachten die Van Dam heeft ingediend tegen onder andere BNNVARA en MATTHIJS VAN NIEUWKERK, vanwege hun berichtgeving en opmerkingen over deze zaak. Met Brandt Corstius aan tafel noemde Matthijs de dader (die toen nog niet met naam werd genoemd) ’een schoft’, om later te stellen dat hij uit de gewraakte column citeerde.

Het OM heeft laten weten binnen enkele weken een beslissing te nemen over al dan niet vervolgen in de kwestie.