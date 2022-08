Qmusic vervangt Marieke Elsinga niet tijdens zwangerschapsverlof

Wanneer Marieke met zwangerschapsverlof gaat is nog onduidelijk. Ronald Snoeijer, programmadirecteur bij Qmusic zegt dat mensen de ochtendshow kunnen zien ’als een vriendengroep’. „Naast Mattie en Marieke zijn ook Anne-Marie, Tom en Joe elke dag onderdeel van de show. En zij hebben onlangs tijdens de paar weken dat Marieke afwezig was laten horen dat zij de show goed kunnen dragen met z’n vieren. Dus we hebben niet het gevoel dat we er tijdelijk iemand bij moeten zetten. Als er één vriend tijdelijk niet is, vangt de rest van de groep het op!"

Marieke maakte begin juni in haar radioshow bekend in verwachting te zijn. Diezelfde dag maakte ze in RTL Boulevard bekend dat ze zwanger is van een jongetje. Marieke maakte in februari 2020 bekend een relatie te hebben met haar vriend Sander, met wie ze inmiddels samenwoont in Amsterdam.