Vrouw Kobe Bryant in tranen om speciale kerstboom vol rozen

Voor de familie Bryant wordt het dus de eerste kerst zonder Kobe en Gianna.

In haar Instagram Stories liet Vanessa verschillende beelden van de kerstboom zien terwijl ze haar tranen nauwelijks in kan bedwang kon houden. „Kijk eens hoe prachtig het is? Is het niet prachtig?”

Ⓒ Instagram Stories

In april kreeg Vanessa ook al een boeket rode rozen van Leatham, tevens een goede vriend. Toen vierde ze haar eerste verjaardag zonder Kobe.

De basketballegende overleed, net als zijn dochter Giannia (14), op 26 januari toen hij met een helikopter neerstortte in Californië. Naast zijn vrouw liet hij ook dochters Natalia (17), Bianka (4) en Capri (1) achter.