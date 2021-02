’Borstenvraag Ivo Niehe niet afgesproken met management Britney’

De afgelopen dagen is er veel ophef ontstaan over het oude fragment uit de TV Show, omdat het prominent in een nieuwe documentaire over de zangeres te zien is. Florent Luyckx was destijds verantwoordelijk voor de promotie marketing van Britney Britney en had naar eigen zeggen het management van de popster overtuigd om voor de TV Show te kiezen. „Ivo Niehe stond bekend als een vakkundig interviewer die zijn gasten altijd met respect en nieuwsgierigheid behandelde”, zegt hij op Facebook.

De uitzending met Britney was „niet zijn beste interview”, schrijft Luyckx. „Ik denk dat Ivo haar succes niet begreep.” En toen Niehe de inmiddels omstreden vraag naar haar borsten stelde, sloeg de sfeer al helemaal om. „Zowel het management als ikzelf waren onaangenaam verrast.” Andere promotieplannen en activiteiten werden afgeblazen. Britney’s management wilde het fragment uit het interview laten knippen. „Maar dat verzoek werd door de productie niet ingewilligd.”

Afspraken

Op NPO Radio 1 vertelt Luyckx waarom hij op Facebook zijn verhaal deed. „Ik zag dat fotograaf William Rutten, die ook aanwezig was, er iets over had gepost op Instagram. Rutten werd daarop aangevallen, en daarom wilde ik met mijn post op Facebook het verhaal van Rutten bekrachtigen.”

Rutten liet donderdag op Instagram weten zich te herinneren dat Spears ’nog wat beduusd’ zijn opgebouwde studioruimte kwam binnenlopen. „Ze zei heel eerlijk dat ze het niet kon geloven dat een volwassen man haar dit gewoon vroeg op televisie. Britney had niet heel veel zin meer in de shoot, maar deed hem gelukkig nog wel. Het omkleden ging alleen niet meer door. Het moest maar in de kleren die ze al aanhad en zo snel mogelijk.”

Sympathiek gesprek

Op NPO Radio 1 vertelt Luyckx verder dat er met hem noch met het management van Spears iets was afgesproken over plastische chirurgie als gespreksonderwerp. „Er is wel een voorgesprek geweest tussen Niehe en Spears, waar ik niet bij was. Ik sluit niet uit dat hij daar aan haar gevraagd heeft of ze het oké vond om het daarover te hebben. Maar als ik het interview terugkijk betwijfel ik of die afspraak is gemaakt.”

In een nieuwe aflevering van de Cultuur en Mediapodcast hekelt filmjournalist Marco Weijers -die in de hoogtijjaren van Spears een memorabel interview had met de popzangeres- de hedendaagse cancelcultuur:

Niehe gaf eerder aan dat de makers van de documentaire Framing Britney Spears het fragment gebruikt hebben zonder context te schetsen. Hij stelt dat hij met de vraag Britney de kans wilde geven iets te zeggen over alle berichtgeving over de borstvergroting en dat de sfeer tijdens het gesprek goed was. „Het management was meer dan tevreden. Het was ook een zeer sympathiek gesprek”, aldus Niehe.

Geen commentaar

AvroTros, de omroep die zijn TV Show al veertig jaar uitzendt, laat woensdag namens Niehe weten dat de presentator publiekelijk niets meer zal zeggen over het oude fragment van een kwart eeuw geleden. Ook is Niehe niet van plan om in een van zijn programma’s nog terug te komen op de ophef die is ontstaan nu het interview prominent in de nieuwe documentaire over Spears te zien is.

Ook productiebedrijf Medialane laat aan De Telegraaf weten dat Niehe het laat bij zijn eerdere statement.