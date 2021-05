Kim Kardashian en kinderen waren besmet met corona

Kim’s jongste zoon Saint werd als eerste positief getest, waarna snel de rest van de familie volgde. Saint zou besmet zijn geraakt op zijn school, waardoor hij het virus naar huis bracht. Niet lang daarna werd ook zijn oudste zusje North positief bevonden, net als Kim zelf.

Volgens de realityster voelden zij en haar kinderen zich een aantal dagen flink beroerd, maar wisten ze toch goed te herstellen. Ook al ging dat ten koste van Kim’s examen en commerciële klussen, maar dat nam Kim op de koop toe. „Ja, ik had heel hard gestudeerd, dus natuurlijk baalde ik van die examens. Maar de gezondheid van mijn kinderen is altijd belangrijker, dus het is wat het is. Dat examen kan ik later ook nog een keer doen, dat komt wel goed. Om mijn kindjes gezond te zien is het allerbelangrijkste.”